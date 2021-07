Cashback | le ragioni della sospensione di Draghi | “Misura onerosa e regressiva”

(Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – “Larischia di accentuare la sperequazione tra i redditi, favorendo le famiglie più ricche, con una propensione al consumo presumibilmente più bassa, determinando un effetto moltiplicativo sul PIL non sufficientemente significativo a fronte del costo”. Questo il principio alla base dello stop aldeciso ieri dal governo con l’approvazione del decreto-legge che introduce misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. Per il presidente del Consiglio Mario“ilha un carattere ...

...di Draghi " è probabile che le transazioni elettroniche crescano per effetto del... Per taliil decreto - legge punta su misure alternative per promuovere l'utilizzo della moneta ...... Mario Draghi, è intervento in consiglio dei ministri per spiegare ledella decisione. Come riporta Il Sole 24, fonti di Palazzo Chigi spiegano che ilha un carattere regressivo ed è ...(Teleborsa) – “La misura rischia di accentuare la sperequazione tra i redditi, favorendo le famiglie più ricche, con una propensione al consumo presumibilmente più bassa, determinando ...Il cashback ha un carattere regressivo, ha favorito le classi più abbienti, le aree del Nord e gli abitanti delle grandi città. Ecco alcune delle considerazioni fatte da Draghi in consiglio dei minist ...