Berrettini non brilla ma batte Van De Zandschulp (Di giovedì 1 luglio 2021) Vincere senza giocare bene è uno dei punti forti dei... più forti. E Matteo Berrettini oggi non è stato impeccabile, con la prima, la sua arma letale, un po' spuntata e un atteggiamento meno ...

DarioPuppo : Senza cedere il servizio (9 su 9 le PB salvate) pur non giocando il suo miglior tennis, Matteo Berrettini ferma Van… - fedeerr : RT @GeorgeSpalluto: Berrettini batte Van de Zandschulp 63 64 76 annullando 9 palle break su 9, inclusi 2 setpoint nel 3° set. Anche in una… - oktennis : Matteo Berrettini ???? non si ferma e approda al terzo turno di #Wimbledon La tds nr. 7 ha battuto 6-3 6-4 7-6(4)… - Deiana_Luca9 : RT @GeorgeSpalluto: Berrettini batte Van de Zandschulp 63 64 76 annullando 9 palle break su 9, inclusi 2 setpoint nel 3° set. Anche in una… - simonesalvador : Non vorrei alzare troppo le aspettative, ma considerando il livello raggiunto da #Berrettini, la sua forza sull'erb… -