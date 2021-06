Xbox: a Microsoft non interessa vendere console, ma aumentare il coinvolgimento dei giocatori – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 30 giugno 2021) Per il capo di Xbox Phil Spencer, le politiche di Microsoft non sono volte a vendere più console o giochi, ma ad aumentare il coinvolgimento dei giocatori.. Il lungo intervento del capo di Xbox Phil Spencer durante il podcast di IGN Unlocked 500 è stato molto denso di informazioni interessanti. Ad un certo punto, per esempio, Spencer ha ribadito che le politiche di Microsoft in ambito gaming ormai non sono più volte a vendere più console o giochi, ma ad ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 30 giugno 2021) Per il capo diPhil Spencer, le politiche dinon sono volte apiùo giochi, ma adildei.. Il lungo intervento del capo diPhil Spencer durante il podcast di IGN Unlocked 500 è stato molto denso di informazioninti. Ad un certo punto, per esempio, Spencer ha ribadito che le politiche diin ambito gaming ormai non sono più volte apiùo giochi, ma ad ...

Advertising

MsmDimarco : Ubisoft è un caso unico di chiarezza sul tema. Lo stesso non si può dire per tanti altri editori: Microsoft non ha… - Spicy_NBA_Chili : - Vincenz50697556 : #Amazon #AmazonIT #Offerte Microsoft Xbox Series X, Standard Prezzo: 350,16€ invece di 359,98€ (2.73%) - iltecnofolle : Xbox Cloud Gaming disponibile via browser per tutti i membri di Xbox Game Pass Ultimate su PC Windows 10 e smartpho… - GamesArk_it : #XboxCloudGaming disponibile via browser per i membri del #XboxGame PassUltimate @microsoftitalia @Microsoft… -