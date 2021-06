Wimbledon | il programma di giornata | esordio di Berrettini

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Scatta alle 12.00 latennistica dicon unricco di partite. In campo quattro italiani e anche Djokovic Oggi scatta la terzadi, con in campo quattro italiani e il numero uno Djokovic, in unmolto lungo.per Matteoche alle 12.00 se la vedrà contro Pella, primo turno anche per Lorenzo Sonego che nel pomeriggio affronterà Pedro Sousa. Di nuovo in campo anche Fognini nel secondo turno ed anche Seppi. Giocheranno anche Rublev e Shapovalov, dopo un primo turno non molto ...

Ildegli italiani in campo oggi a: Campo 3 (inizia alle 12) 1° match Matteo Berrettini vs. Guido Pella (Arg) Campo 18 (inizia alle 12) 2° match Salvatore ...La pioggia aveva fermato ilsu tutti i 'courts' privi di tetto. Tempo un quarto d'ora e ... E non c'era niente da scherzare: Mannarino e Serena hanno dovuto salutaree non per ...Nessun rimpianto. Con questo stato d'animo ci si deve approcciare alla sconfitta di un primo turno a Wimbledon, all'esordio su questa superficie e dopo aver con successo sostenuto gli esami di maturit ...L'ordine di gioco del torneo di Wimbledon 2021 per il 30 giugno, terza giornata del terzo Slam stagionale. Scende in campo per il suo match d'esordio ai Championships Matteo Berrettini. Oltre a lui al ...