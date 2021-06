Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2021 ore 11:30 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Viabilità DEL 30 GIUGNO 2021 ORE 11:20 FT BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. IN APERTURA LA PONTINA, SI STA IN CODA PER LAVORI TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA MENTRE Più AVANTI CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA VIA DEI RUTULI E APRILIA IN DIREZIONE LATINA. SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA. CODE ANCHE SUL LITORALE ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A CAUSA DI CANTIERI ATTIVI VENIAMO ALLA CAPITALE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IL TRAFFICO TORNA SCORREVOLE CON RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E TANGEZIALE EST IN ENTRATA. SUL ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 30 giugno 2021)DEL 30 GIUGNOORE 11:20 FT BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. IN APERTURA LA PONTINA, SI STA IN CODA PER LAVORI TRA CASTELNO E POMEZIA MENTRE Più AVANTI CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA VIA DEI RUTULI E APRILIA IN DIREZIONE LATINA. SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA. CODE ANCHE SUL LITORALE ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A CAUSA DI CANTIERI ATTIVI VENIAMO ALLA CAPITALE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IL TRAFFICO TORNA SCORREVOLE CON RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E TANGEZIALE EST IN ENTRATA. SUL ...

Lavori, 20 chilometri di Autostrada del Sole chiusi nel fine settimana In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: verso Roma, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Firenze Sud, percorrere la viabilità ordinaria dove, per l'occasione, sarà predisposta ...

