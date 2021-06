Unipol | Koru ha acquistato l’1% con reverse accelerated book-building

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Koru, acquistato il 3,35% di Unipol: a piazza Affari il titolo guadagna +4% - fisco24_info : Unipol: il mondo Coop si rafforza, Koru acquista l'1%: Esborso complessivo operazione pari a 34,2 milioni circa - Affaritaliani : Koru, acquistato il 3,35% di Unipol: a piazza Affari il titolo guadagna +4% - DividendProfit : Unipol, Koru acquisirà il 3,35% con reverse accelerated book-building -

Ultime Notizie dalla rete : Unipol Koru

- società partecipata da Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop., Cefla Soc. Coop., Cooperare S.p. A., ... - ha comunicato di aver concluso l'acquisto di 7.443.984 azioni ordinarie di, pari a circa l'1%...La Borsa di Milano ( - 0,13%) prosegue la seduta in lieve calo, in linea con gli altri listini del Vecchio continente. A Piazza Affari vola, dopo la decisione diche punta ad acquistare il 3,35% del capitale. Pesante Safilo ( - 12%), dopo la decisione del cda di convocare l'assemblea per un aumento di capitale da 135 milioni. ...(Teleborsa) - Koru - società partecipata da Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop., Cefla Soc. Coop., Cooperare S.p.A., Nova Coop Soc. Coop., Aurum S.p.A. e Copura Soc. Coop. - ha comunicato di aver ...Il mondo Coop si rafforza in Unipol. La newco Koru, partecipata da Coop Alleanza 3.0, Cefla Soc. Coop., Cooperare spa., Nova Coop, Aurum e Copura, ha concluso l'acquisto di 7.443. (ANSA) ...