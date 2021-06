Una vita, anticipazioni 30 giugno: Mendez interroga Camino (Di mercoledì 30 giugno 2021) L'arresto di Maite avrà grosse ripercussioni su Camino e su tutta la sua famiglia. La giovane, come rivelano le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda oggi 30 giugno, verrà interrogata dal commissario Mendez, ma sua madre Felicia nel tentativo di proteggerla, cercherà di eludere le domande del poliziotto. La giovane Pasamar, comunque sia non si arrenderà e chiederà a Liberto di aiutarla a scoprire chi ha denunciato la sua amata. Infine, i Dominguez rimarranno senza domestici visto che Marcelina non potrà più aiutarli. Una vita, spoiler 30 ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 30 giugno 2021) L'arresto di Maite avrà grosse ripercussioni sue su tutta la sua famiglia. La giovane, come rivelano leUnainerenti la puntata in onda oggi 30, verràta dal commissario, ma sua madre Felicia nel tentativo di proteggerla, cercherà di eludere le domande del poliziotto. La giovane Pasamar, comunque sia non si arrenderà e chiederà a Liberto di aiutarla a scoprire chi ha denunciato la sua amata. Infine, i Dominguez rimarranno senza domestici visto che Marcelina non potrà più aiutarli. Una, spoiler 30 ...

