Un posto al sole | anticipazioni 1° luglio | una piccola follia

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Filippo vivrà l'avvicinarsi dell'intervento al cervello con grande angoscia, ma nonostante ciò, cercherà di allentare la tensione. L'uomo, come rivelano leUnalinerenti la puntata in onda domani 1°, si concederà unaprima di affrontare il delicato intervento chirurgico. Nel frattempo, Rossella, una volta tornata a Napoli, sembrerà pronta a riprendere in mano la sua vita senza farsi più condizionare da niente e nessuno mentre Silvia dovrà prendere una decisione che potrebbe stravolgere i suoi equilibri dopo aver trascorso una notte di ...

Albero_giUlivo : @carlosibilia Sarà divertente vedervi affannati a cercare un posto al sole... - VittorioHamarz : Memories..... 'Un posto al sole ' @instarai3 @unpostoalsolerai3 @upasforever @patrizio_rispo @vittorio_hamarz… - GiampieroPisano : RT @pieroomega2: #NessunoTocchiVirginia Per la DX di Toti, gli anziani non servivano a nulla. #Roma, grazie a @virginiaraggi è all'8° posto… - cometjkk : RT @92SDILF: yoongi e jimin la coppia più famosa del lido il sole e la luna completamente differenti ma dove sta uno sta sempre pure l'altr… - redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni La #trama di #domani, #1luglio -

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 1° luglio 2021 :Vediamo insieme di capire che cosa succederà nelle prossime puntate per quanto riguarda la nostra amata soap opera Un posto al sole. Tutte le sere, intorno alle 20.45 circa, abbiamo modo di vedere le nuove puntate della nostra soap preferita registrata a Napoli. Stiamo parlando di Un posto al sole, che nei prossimi ...