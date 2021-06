Telegram rilascia le videochiamate di gruppo | ecco come funzionano

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo l’evoluzione dei pagamenti e l’introduzione dei mini profili, Telegram ha rilasciato un nuovo aggiornamento per l’applicazione desktop e mobile aggiungendo una funzione già annunciata ad aprile dello scorso anno: le videochiamate di gruppo.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Telegram rilascia

Vanity Fair.it

Messaggi , WhatsApp ,, etc.) e togli il segno di spunta dall'opzione Mostra sul blocco ... Apple, infatti,con una certa frequenza degli aggiornamenti software che, di solito, ......- north - sixth - group -- una - dichiarazione - sul - futuro - coinvolgimento - con - ls - s - campobasso/ Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale isNews è anche su: clicca ...WhatsApp è impegnata a migliorare le funzionalità per le gestione dei messaggi vocali, indubbiamente una delle più usate della nota app di messaggistica. La settimana scorsa gli sviluppatori hanno att ...Una delle app di messaggistica più popolari Telegram aggiunto Video chat di gruppo su applicazioni mobili e desktop. Questo non è disponibile nella ...