Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, slitta ancora decisione su apertura discoteche: c'è ipotesi ristori #discoteche - Agenzia_Ansa : Slitta la decisione sulle discoteche, c'è l'ipotesi ristori #ANSA - TelevideoRai101 : Slitta decisione su apertura discoteche - giornaleradiofm : Approfondimenti: Slitta decisione su discoteche, c'è ipotesi ristori: (ANSA) - ROMA, 30 GIU - Slitta ancora l'apert… - voceditalia : Vaccini a quota 51 milioni. Slitta decisione sulle discoteche -

Ultime Notizie dalla rete : Slitta decisione

Agenzia ANSA

21.06su apertura discoteche Il governo ha rinviato nuovamente ognisull'eventuale apertura delle discoteche. Il tema sarebbe stato sollevato a latere della riunione del Consiglio ...ancora l'apertura delle discoteche. Secondo quanto si apprende da fonti di governo la ...sarebbe stata affrontata a margine del Consiglio dei ministri ma non si sarebbe arrivati ad una...ROMA, 30 GIU - Slitta ancora l'apertura delle discoteche. Secondo quanto si apprende da fonti di governo la questione sarebbe stata affrontata a margine del Consiglio dei ministri ma non si sarebbe ar ...ROMA. – Slitta ancora la decisione sulla riapertura delle discoteche. Nonostante il via libera del Comitato Tecnico Scientifico, Palazzo Chigi resta prudente e rimanda ancora il semaforo verde per la ...