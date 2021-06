Scozia, 400 positivi al Covid presenti a Wembley nella sfida contro l’Inghilterra (Di mercoledì 30 giugno 2021) In Scozia sono stati rilevati e collegati ai tifosi di calcio che hanno seguito in più modi le partite della Scozia a Euro2020 quasi 2mila casi di Covid-19. Dei 1991 casi registrati, due terzi hanno dichiarato di essersi recati a Londra per seguire la sfida contro l’Inghilterra dello scorso 18 giugno. Quasi 400 persone positive erano all’interno dello stadio di Wembley. Altri erano presenti in alcune fanzone della capitale inglese. Foto: Twitter Wembley L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 giugno 2021) Insono stati rilevati e collegati ai tifosi di calcio che hanno seguito in più modi le partite dellaa Euro2020 quasi 2mila casi di-19. Dei 1991 casi registrati, due terzi hanno dichiarato di essersi recati a Londra per seguire ladello scorso 18 giugno. Quasi 400 persone positive erano all’interno dello stadio di. Altri eranoin alcune fanzone della capitale inglese. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

