Samsung, la S Pen continuerà ad esistere anche senza Galaxy Note (Di mercoledì 30 giugno 2021) Chi pensava che con la scomparsa degli smartphone Samsung della serie Galaxy Note la S Pen avrebbe cessato di esistere, è costretto a ricredersi perché la strada è tutt’altro che al capolinea. Samsung sa bene che la sua penna attiva, così come l’ha implementata nei suoi smartphone, è sinonimo di unicità. Chiunque abbia provato ad immettere sul mercato la propria proposta, ha fallito poco dopo. Ciò che rende utile, addirittura indispensabile per alcuni, uno smartphone dotato di S Pen sono le sue funzioni capaci di elevarne ancora di più l’utilizzo professionale. Forte di questo, Samsung è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Chi pensava che con la scomparsa degli smartphonedella seriela S Pen avrebbe cessato di, è costretto a ricredersi perché la strada è tutt’altro che al capolinea.sa bene che la sua penna attiva, così come l’ha implementata nei suoi smartphone, è sinonimo di unicità. Chiunque abbia provato ad immettere sul mercato la propria proposta, ha fallito poco dopo. Ciò che rende utile, addirittura indispensabile per alcuni, uno smartphone dotato di S Pen sono le sue funzioni capaci di elevarne ancora di più l’utilizzo professionale. Forte di questo,è ...

