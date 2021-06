Saldi estivi 2021: tutte le date e le regole regione per regione (Di mercoledì 30 giugno 2021) Saldi estivi 2021: dal 1° luglio via libera anche se moli cominceranno qualche giorno dopo. Ecco tutte le date e le regole regione per regione Rispetto ad un anno fa di questi tempo, ci sono più certezze anche per il commercio. E così l’inizio di luglio sarà anche l’inizio dei Saldi estivi che dureranno almeno L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021): dal 1° luglio via libera anche se moli cominceranno qualche giorno dopo. Eccolee leperRispetto ad un anno fa di questi tempo, ci sono più certezze anche per il commercio. E così l’inizio di luglio sarà anche l’inizio deiche dureranno almeno L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

dormotroppo : Si stima che a famiglia si spenderanno in media 170 euro per le spese di abbigliamento per i saldi estivi. Io mi ch… - ag_notizie : Saldi estivi, le raccomandazioni di Confcommercio e Federmoda a chi va a caccia di affari - ConfcommercioUm : RT @Confcommercio: ????????? Avvio dei #saldiestivi 2021: le previsioni e i consumi secondo l’@USConfcommercio. Per approfondire vai su ?? htt… - DailyQuestIT : C'è qualche offerta per un gioco Blizzard (o Activision) che vi interessa? - ConfcommercioRE : RT @Confcommercio: ????????? Avvio dei #saldiestivi 2021: le previsioni e i consumi secondo l’@USConfcommercio. Per approfondire vai su ?? htt… -