Roma: Fink a Trigoria per Zaniolo, visita al ginocchio ok (Di mercoledì 30 giugno 2021) Riparte oggi la stagione di Nicolò Zaniolo. Dopo il tampone fatto ieri, questa mattina si è presentato al centro sportivo per cominciare, con qualche giorno d'anticipo rispetto ai compagni, la ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 30 giugno 2021) Riparte oggi la stagione di Nicolò. Dopo il tampone fatto ieri, questa mattina si è presentato al centro sportivo per cominciare, con qualche giorno d'anticipo rispetto ai compagni, la ...

Advertising

roma_magazine : ROMA - Fink a Trigoria per Zaniolo, visita al ginocchio ok - fedesa28 : RT @AliprandiJacopo: ??Oggi #Zaniolo nonostante il caldo ha sostenuto una doppia seduta di allenamento a Trigoria. A visionarlo a bordocampo… - PagineRomaniste : Roma, #Zaniolo è pronto per #Mourinho: oggi il prof. #Fink a Trigoria per l'ok al ritiro #ASRoma… - gizzo97 : RT @AliprandiJacopo: ??Oggi #Zaniolo nonostante il caldo ha sostenuto una doppia seduta di allenamento a Trigoria. A visionarlo a bordocampo… - siamo_la_Roma : ?? Doppia seduta di allenamento per #Zaniolo ?? A bordocampo c'era il prof. #Fink ?? Ecco la data del recupero… -