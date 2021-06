Retroscena TPI – Grillo ai suoi | “Conte? Acqua passata” E non teme la scissione

Advertising

tax_tweet : Anticipazione TPI: Antonio Di Pietro torna in campo con l’Italia dei Valori. E pensa anche a Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Retroscena TPI

TPI

Cooperare con franchezza" Centrodestra sindaco Roma, il piano di Salvini per 'affossare' Giorgia Meloni: ildi '' Perdere a Roma non sarebbe dunque un dramma per il centrodestra ? ...Lo scrive Marco Antonellis , che suha delineato gli scenari riguardanti i vertici di viale Mazzini: a partire dall'assemblea dei Soci, che è stata rinviata di quasi un mese. Ciò significa che il ...“Conte? Acqua passata”. Così parlò Beppe Grillo all’indomani della defenestrazione dell’ex presidente del Consiglio. Tanto che, secondo quanto riferiscono a TPI fonti di primissimo piano vicine a Bepp ...Alla vigilia dell’annunciata conferenza stampa di domani, lunedì 28 giugno, Giuseppe Conte ancora non ha deciso che linea intraprendere, che cosa dire. I consigli che ha ricevuto vanno dal fare “un ul ...