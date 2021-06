Naufragio a largo di Lampedusa | donne morte e bimbi dispersi

Advertising

ilpost : Un barcone che trasportava una sessantina di migranti è naufragato al largo di Lampedusa: sono morte 7 persone e 9… - MSF_ITALIA : Ancora per quanto tempo continueremo a contare i cadaveri di uomini, donne e bambini annegati a poche miglia dalle… - repubblica : ?? Migranti, naufragio al largo di Lampedusa: almeno 5 vittime. Sbarcate 256 persone nella notte, ora l'hotspot espl… - giantico : RT @MarcoSanavia1: I morti in mare continueranno perché partire con un barchino dalla Tunisia o dalla Libia è un fatto rischioso; dall’altr… - monikindaaaa : RT @TELADOIOLANIUS: Un barcone che trasportava una sessantina di migranti è naufragato al largo di Lampedusa Si chiamano clandestini: CLAND… -

Ultime Notizie dalla rete : Naufragio largo

...13 - In merito a quanto affermato dalla Ong Sea Watch circa la comunicazione ascoltata dall'aereo "Sea Bird" tra un motopesca e la Guardia Costiera, relativa ad un barcone in difficoltà adi ...Nuova tragedia aldi Lampedusa , nell'agrigentino. Sono sette i cadaveri recuperati nelle acque fra Lampedusa e Lampione dove, all'alba, si è registrato ildi un barcone carico di migranti . Stando alle ...Nuova tragedia al largo di Lampedusa, nell’agrigentino. Sono sette i cadaveri recuperati nelle acque fra Lampedusa e Lampione dove, all’alba, si è registrato il naufragio di un barcone carico di migra ...Sette migranti sono morti e 9 sono ancora dispersi dopo il naufragio di un barcone avvenuto a circa 5 miglia dall'isola. Recuperati 46 superstiti, mentre per tutta la notte si sono succeduti gli sbarc ...