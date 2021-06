Meteo Roma del 30-06-2021 ore 06:10 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi a nord al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio piogge e temporali sull’arco Alpino altro vi cieli sereni o poco nuvolosi in serata impostabile con cieli sereni o parzialmente nuvolosi nessuna va bene le ore notturne Al centro al mattino tempo stabile con Cieli del tutto sereni al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con ancora cieli soleggiati in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cielo sereni al sud tempo stabile al mattino qualche nube in transito sulla Sicilia occidentale ma senza fenomeni associati al pomeriggio nuvolosità irregolare tra ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 30 giugno 2021)Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi a nord al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio piogge e temporali sull’arco Alpino altro vi cieli sereni o poco nuvolosi in serata impostabile con cieli sereni o parzialmente nuvolosi nessuna va bene le ore notturne Al centro al mattino tempo stabile con Cieli del tutto sereni al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con ancora cieli soleggiati in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cielo sereni al sud tempo stabile al mattino qualche nube in transito sulla Sicilia occidentale ma senza fenomeni associati al pomeriggio nuvolosità irregolare tra ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 30-06-2021 ore 06:10' su @Spreaker #meteo_roma - infoitinterno : Meteo Roma, previsioni 30 giugno: massime di 31°C, niente allerta afa - CasilinaNews : Previsioni meteo 30 giugno-1 luglio 2021 nel basso Lazio: che tempo farà in provincia di Roma e di Frosinone?… - Roma : Mattina sereno, pomeriggio sereno con innocue velature, sera sereno. Temperature attese: 22°/33°C. Ecco le previsio… - TeatroVerdiPN : INFO #METEO?Questa sera lo spettacolo si terrà in Palcoscenico ingresso Via Roma 3. Vi aspettiamo alle ore 21 per l… -