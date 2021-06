M5S, Letta teme i "regali alle destre". Riparte il dibattito su alleanze (Di mercoledì 30 giugno 2021) Enrico Letta guarda a quanto accade in casa M5s con rispetto e preoccupazione. Non si nasconde, il leader dem, che una implosione del movimento potrebbe portare a conseguenze imprevedibili sulla maggioranza. Il segretario Pd spera che "si eviti soprattutto una frammentazione e una deflagrazione che sarebbero semplicemente un regalo alle destre", ma non... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 30 giugno 2021) Enricoguarda a quanto accade in casa M5s con rispetto e preoccupazione. Non si nasconde, il leader dem, che una implosione del movimento potrebbe portare a conseguenze imprevedibili sulla maggioranza. Il segretario Pd spera che "si eviti soprattutto una frammentazione e una deflagrazione che sarebbero semplicemente un regalo", ma non... Segui su affaritaliani.it

