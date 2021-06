M5S, Grillo: “Non sono padre padrone, agito col cuore” (Di mercoledì 30 giugno 2021) La ‘sua’ verità Beppe Grillo l’affida ad un video sul suo blog, dopo la rivolta degli attivisti – stando almeno ai commenti e agli addii sulle sue pagine Facebook – e la levata di scudi dei parlamentari, compreso il capo politico reggente Vito Crimi. E in cui puntualizza: “Io ho reagito come dovevo, col mio cuore, la mia anima e la mia intelligenza. Non da padre padrone ma da papà, ho fatto cose straordinarie ricordo a chi oggi mi sta disprezzando”. E invita a restare uniti: “Se qualcuno farà una scelta diversa la farà in coscienza”. “Brevemente, vorrei spiegarvi perché le dichiarazioni fanno anche male ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 30 giugno 2021) La ‘sua’ verità Beppel’affida ad un video sul suo blog, dopo la rivolta degli attivisti – stando almeno ai commenti e agli addii sulle sue pagine Facebook – e la levata di scudi dei parlamentari, compreso il capo politico reggente Vito Crimi. E in cui puntualizza: “Io ho recome dovevo, col mio, la mia anima e la mia intelligenza. Non dama da papà, ho fatto cose straordinarie ricordo a chi oggi mi sta disprezzando”. E invita a restare uniti: “Se qualcuno farà una scelta diversa la farà in coscienza”. “Brevemente, vorrei spiegarvi perché le dichiarazioni fanno anche male ...

