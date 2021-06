M5S, Crimi dice no a Grillo su Rousseau: "Non so se resto" (Di mercoledì 30 giugno 2021) Arriva il no forte e chiaro del capo politico reggente del M5S a Beppe Grillo. Vito Crimi posta su Facebook un messaggio durissimo, in cui dice no al voto su Rousseau per il Comitato direttivo - ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 30 giugno 2021) Arriva il no forte e chiaro del capo politico reggente del M5S a Beppe. Vitoposta su Facebook un messaggio durissimo, in cuino al voto super il Comitato direttivo - ...

