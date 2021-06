M5s, Conte replica a Grillo: «Non dica falsità, sono pronto a pubblicare il nostro scambio di mail» (Di mercoledì 30 giugno 2021) In una giornata ricca di colpi di scena sulla crisi che si è aperta negli ultimi giorni nel M5s, sono le parole di Giuseppe Conte arrivate in serata a mettere un punto – almeno per il momento – alle decine di dichiarazioni che si sono susseguite nelle ultime ore. A partire da quelle più recenti del fondatore del Movimento Beppe Grillo, che in un video ha ribadito con toni più soft quanto già aveva scritto ieri: «Non è Conte la persona adatta a riformare il Movimento, ha fatto tutto da solo». Toccato sul personale, l’ex premier replica: «Ho sempre rispettato e continuerò a rispettare Beppe ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 giugno 2021) In una giornata ricca di colpi di scena sulla crisi che si è aperta negli ultimi giorni nel M5s,le parole di Giuseppearrivate in serata a mettere un punto – almeno per il momento – alle decine di dichiarazioni che sisusseguite nelle ultime ore. A partire da quelle più recenti del fondatore del Movimento Beppe, che in un video ha ribadito con toni più soft quanto già aveva scritto ieri: «Non èla persona adatta a riformare il Movimento, ha fatto tutto da solo». Toccato sul personale, l’ex premier: «Ho sempre rispettato e continuerò a rispettare Beppe ...

