Lulic, è un addio amaro: 'Non ho avuto la possibilità di continuare' (Di mercoledì 30 giugno 2021) ROMA - Senad Lulic saluta la Lazio. Lo fa lontano da quella che è stata la sua casa per dieci e intensi anni. In un post su Instagram, il capitano biancoceleste racconta la grande avventura: "Cari ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 30 giugno 2021) ROMA - Senadsaluta la Lazio. Lo fa lontano da quella che è stata la sua casa per dieci e intensi anni. In un post su Instagram, il capitano biancoceleste racconta la grande avventura: "Cari ...

Advertising

LALAZIOMIA : Lulic, è un addio amaro: 'Non ho avuto la possibilità di continuare' - Noibiancocelest : Lulic, l’addio ai tifosi: “Evocherò nel mio futuro ogni giorno vissuto insieme a voi” - sportli26181512 : Lulic, è un addio amaro: 'Non ho avuto la possibilità di continuare': Il capitano della Lazio via a parametro zero… - LeBombeDiVlad : ???? #Lazio, #Lulic saluta il club biancoceleste ?? Queste le sue parole #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - tommandrea : Il messaggio di addio di #Lulic alla #Lazio ed ai tifosi... ???? -