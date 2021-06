LIVE Tour de France 2021, cronometro in DIRETTA: Kung in testa, buona crono per Roglic, vola Pogacar (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.55 buona anche la cronometro per Pierre LaTour è paga 30 secondi da Kung al secondo intermedio. 16.54 Sembra sia partito davvero forte Mathieu Van der Poel che è intenzionato a mantenere la sua maglia gialla. 16.53 Vedremo a breve i passaggi di Van Aert, Alaphilippe e Van der Poel. 16.52 Pogacar! Pogacar! MOSTRUOSO!!! PRIMO ALL’INTERMEDIO! 10 SECONDI DI VANTAGGIO SU ASGREEN, VINGEGAARD E Kung! 16.51 Buono il tempo di Alexey Lutsenko: il kazako è quinto al secondo intermedio a un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.55anche laper Pierre Laè paga 30 secondi daal secondo intermedio. 16.54 Sembra sia partito davvero forte Mathieu Van der Poel che è intenzionato a mantenere la sua maglia gialla. 16.53 Vedremo a breve i passaggi di Van Aert, Alaphilippe e Van der Poel. 16.52! MOSTRUOSO!!! PRIMO ALL’INTERMEDIO! 10 SECONDI DI VANTAGGIO SU ASGREEN, VINGEGAARD E! 16.51 Buono il tempo di Alexey Lutsenko: il kazako è quinto al secondo intermedio a un ...

NekOfficial : Ultimi preparativi prima del tour! Voi siete pronti??! ?? #NekLive2021 ???? - zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 cronometro in DIRETTA: Kung in testa buona crono per Roglic - #France #cronometro… - SanremoAncheNoi : RT @RockRebelMag: #JackSavoretti si aggiungono due nuove date in Italia al tour #EuropianaLive del 2022 @JackSavoretti @VivoConcerti #CON… - RockRebelMag : #JackSavoretti si aggiungono due nuove date in Italia al tour #EuropianaLive del 2022 @JackSavoretti @VivoConcerti… - infoitsport : LIVE Tour de France 2021, cronometro in DIRETTA: Mikkel Bjerg ancora davanti per 6' su Cort Nielsen -