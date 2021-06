LIVE Sonego-Sousa 6-2 1-2, Wimbledon 2021 in DIRETTA: break di vantaggio del portoghese (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 break di Sousa che sta giocando meglio di Sonego. 40-A Brutto errore di Sonego che regala la palla break a Sousa. 40-40 Sonego annulla tutto con il servizio. 30-40 Ancora palla break per Sousa. 30-30 Ottima accelerazione di dritto di Sousa. 30-15 Bella risposta di Sousa. 30-0 Servizio vincente di Sonego. 1-1 Sousa mantiene il servizio. Il portoghese sta giocando sicuramente ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2diche sta giocando meglio di. 40-A Brutto errore diche regala la palla. 40-40annulla tutto con il servizio. 30-40 Ancora pallaper. 30-30 Ottima accelerazione di dritto di. 30-15 Bella risposta di. 30-0 Servizio vincente di. 1-1mantiene il servizio. Ilsta giocando sicuramente ...

