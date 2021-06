Inghilterra, il Governo avvisa i tifosi: «Non andate a Roma» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Inghilterra-Ucraina si disputerà all’Olimpico di Roma: una brutta notizia per i tifosi inglesi che saranno costretti alla quarantena Sono stati definiti i quarti di finale di Euro 2020: l’Inghilterra, che ieri ha battuto la Germania, affronterà l’Ucraina vittoriosa contro la Svezia all’Olimpico di Roma. Un problema non da poco visto che i tifosi inglesi dovrebbero sottoporsi alla quarantena di cinque giorni in Italia. Anne Marie Trevelyan, Sottosegretaria al Commercio, avverte i tifosi: «La nostra richiesta è di tifare la nazionale da casa, ed esultare davanti alla tv più ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021)-Ucraina si disputerà all’Olimpico di: una brutta notizia per iinglesi che saranno costretti alla quarantena Sono stati definiti i quarti di finale di Euro 2020: l’, che ieri ha battuto la Germania, affronterà l’Ucraina vittoriosa contro la Svezia all’Olimpico di. Un problema non da poco visto che iinglesi dovrebbero sottoporsi alla quarantena di cinque giorni in Italia. Anne Marie Trevelyan, Sottosegretaria al Commercio, avverte i: «La nostra richiesta è di tifare la nazionale da casa, ed esultare davanti alla tv più ...

Advertising

infoitinterno : Inghilterra-Ucraina, Governo Londra ai tifosi inglesi: 'Non andate a Roma' - Fprime86 : RT @sportmediaset: #InghilterraUcraina, la Regione Lazio: 'La quarantena va rispettata'. Governo GB ai tifosi: 'Guardate la partita in tv'.… - Ailand1992 : RT @TuttoMercatoWeb: Caos tifosi a Roma per Inghilterra-Ucraina: 'Resta la quarantena'. Il governo inglese: 'Non partite' - Mediagol : Inghilterra, il Governo ai tifosi: “Non andate a Roma, tifate davanti alla tv” - sportmediaset : #InghilterraUcraina, la Regione Lazio: 'La quarantena va rispettata'. Governo GB ai tifosi: 'Guardate la partita in… -