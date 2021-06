Advertising

Nazione_Pisa : Hertz Festival a Coltano: altro week end di musica e divertimento -

Il Teatro Nuovo di Pisa, in collaborazione con la Proloco Coltano e il sostegno del Comune di Pisa, presenta la prima edizione del 110. Venerdì 2 luglio alle 18 è previsto un ...Il Teatro Nuovo di Pisa, in collaborazione con la Proloco Coltano e il sostegno del Comune di Pisa, presenta la prima edizione del 110...Il Teatro Nuovo di Pisa, in collaborazione con la Proloco Coltano e il sostegno del Comune di Pisa, presenta la prima edizione del 110 Hertz Festival. Venerdì 2 luglio alle 18 è previsto un incontro r ...Roberta Galli pisa. Tommaso Novi non ha dubbi: questa sera il cantante pisano, ex del duo i Gatti Mézzi, sul palco di Coltano, in occasione della prima serata del “110 Hertz Festival”, di scena alla V ...