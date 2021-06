G20 Matera, è scontro a distanza tra Usa e Cina sui vaccini. (Di mercoledì 30 giugno 2021) Lo scontro tra il segretario di Stato americano, Antony Blinken e il ministro cinese Wang Yi, è avvenuto durante il G20 a Matera. Al vertice G20 di Matera è scontro a distanza fra Usa e Cina sulla gestione dei vaccini anti Covid per uscire dalla pandemia. Serve una “distribuzione equa, dobbiamo portare più vaccini in più Paesi”, ha affermato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, rivolgendosi ai ministri degli Esteri del gruppo. E il multilateralismo, ha aggiunto, “è la chiave per uscire da questa crisi globale”. In collegamento video, il ministro ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 30 giugno 2021) Lotra il segretario di Stato americano, Antony Blinken e il ministro cinese Wang Yi, è avvenuto durante il G20 a. Al vertice G20 difra Usa esulla gestione deianti Covid per uscire dalla pandemia. Serve una “distribuzione equa, dobbiamo portare piùin più Paesi”, ha affermato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, rivolgendosi ai ministri degli Esteri del gruppo. E il multilateralismo, ha aggiunto, “è la chiave per uscire da questa crisi globale”. In collegamento video, il ministro ...

