Foggia, ipotesi di corruzione e false invalidità: tre arresti Guardia di finanza e polizia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Soldi e/o telefoni cellulari in regalo, per condurre in porto pratiche di invalidità a beneficio di chi non ne avesse diritto. Questa è l’ipotesi accusatoria con cui a Foggia sono stati arrestati in tre, ritenuti appunto responsabili del sistema corruttivo: si tratta di un medico legale, di un funzionario Inps e di un operatore di un patronato. Operazione di Guardia di finanza e polizia. Reati contestati a vario titolo: corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, falso ideologico e materiale, truffa ai ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 30 giugno 2021) Soldi e/o telefoni cellulari in regalo, per condurre in porto pratiche dia beneficio di chi non ne avesse diritto. Questa è l’accusatoria con cui asono stati arrestati in tre, ritenuti appunto responsabili del sistema corruttivo: si tratta di un medico legale, di un funzionario Inps e di un operatore di un patronato. Operazione didi. Reati contestati a vario titolo:per l’esercizio della funzione,per atto contrario ai doveri d’ufficio, falso ideologico e materiale, truffa ai ...

