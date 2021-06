Europei: Mueller si scusa per errore, 'fa un male da morire' (Di mercoledì 30 giugno 2021) L'eliminazione della Germania per mano dell'Inghilterra ad Euro 2020 pesa soprattutto a Thomas Mueller, che si rammarica per il suo errore con gli inglesi in vantaggio per 1 - 0, grazie al gol di ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 30 giugno 2021) L'eliminazione della Germania per mano dell'Inghilterra ad Euro 2020 pesa soprattutto a Thomas, che si rammarica per il suocon gli inglesi in vantaggio per 1 - 0, grazie al gol di ...

Ultime Notizie dalla rete : Europei Mueller Europei: Mueller si scusa per errore, 'fa un male da morire' "Mi fa male per tutto il @dfb_team (FA tedesca), i miei compagni di squadra e il nostro allenatore che hanno riposto la loro fiducia in me per essere lì in quel momento", ha aggiunto Mueller, mentre ...

Crucchi fuori e la bimba piange. Ma lo stadio fa una figuraccia ...di gioco con Sterling che ha portato in vantaggio la nazionale dei Tre Leoni e con Thomas Mueller ... Continua tra l'altro la maledizione del giocatore del Bayern agli Europei con zero gol segnati in ...

Europei: Mueller si scusa per errore, 'fa un male da morire' Agenzia ANSA Europei: Mueller si scusa per errore, 'fa un male da morire' L'eliminazione della Germania per mano dell'Inghilterra ad Euro 2020 pesa soprattutto a Thomas Mueller, che si rammarica per il suo errore con gli inglesi in vantaggio per 1-0, grazie al gol di Raheem ...

Crucchi fuori e la bimba piange. Ma lo stadio fa una figuraccia Sul maxi-schermo di Wembley è apparsa l'immagine di una bambina tifosa della Germania, in lacrime per l'eliminazione della sua nazionale e consolata dal padre. Gli inglesi festeggiano nel vedere il su ...

