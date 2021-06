Di Lorenzo: “Siamo un gruppo unito. Belgio? Ecco cosa mi sono detto con Mertens” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli e dell’Italia, nell’intervista rilasciata ai canali ufficiali Uefa, si è soffermato sulla Nazionale italiana che sarà impegnata ai quarti contro il Belgio. “Mancini è riuscito a creare un gruppo unito, sano. In Nazionale si sta bene, lavoriamo bene e questo poi si vede anche in campo: gran parte di questo è merito del mister, che ha creato un gruppo che rema tutto dalla stessa parte. Mertens? Sì ci Siamo sentiti in settimana. Ci Siamo dati appuntamento per questa partita e lo saluterò volentieri. Ho un bellissimo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 giugno 2021) Giovanni Di, terzino del Napoli e dell’Italia, nell’intervista rilasciata ai canali ufficiali Uefa, si è soffermato sulla Nazionale italiana che sarà impegnata ai quarti contro il. “Mancini è riuscito a creare un, sano. In Nazionale si sta bene, lavoriamo bene e questo poi si vede anche in campo: gran parte di questo è merito del mister, che ha creato unche rema tutto dalla stessa parte.? Sì cisentiti in settimana. Cidati appuntamento per questa partita e lo saluterò volentieri. Ho un bellissimo ...

