De Laurentiis “Con Insigne ci vedremo dopo gli Europei”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Connon ci siamo ancora visti.l’ultima di campionato è andato subito in Nazionale e non volevamo sollecitare la situazione anzitempo. Appena finiràl’Europeo ne parleremo, poi sarà quel che sarà”. Lo ha dichiarato il presidente del Napoli Aurelio Denel corso di una conferenza stampa in vista della prossima stagione a distanza di circa quattro mesi prima del silenzio stampa. Il numero uno del club partenopeo ha anche parlato del neo tecnico Luciano Spalletti. “Ha sempre avuto la mia considerazione e stima. Lo trovo un profilo giusto per il Napoli, perchè sa allenare bene e anche noi giocando ...

E poi ha commentatola sua proverbiale e pungente ironia: 'Deha finalmente trovato un modo per evitare di incazzarsi ai calendari: non farli pubblicare'. SPORTEVAI - 30 - 06 - 2021 19:...Oggi, in una conferenza stampa di quasi due ore in un hotel di Roma, Deha affrontato tantissimi argomentila consueta schiettezza: dal rapportoGattuso, all'ultimo biennio fuori ...Retroscena su Rafa Benitez e la sua esperienza al Napoli raccontati dal presidente Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa da Roma.Aurelio De Laurentiis, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato della trattativa per il rinnovo di Insigne: "Parleremo dopo l'Europeo".