Cuadrado: la Juventus stringe per il rinnovo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Saranno giorni intensi quelli che attendono la Juventus, chiamata a definire alcune trattative di calciomercato e alla risoluzione dei rinnovi contrattuali. Uno di questi riguardano Juan Cuadrado, con il quale ci sarebbe un intesa per proseguire il rapporto fino al 2023. Cuadrado: la Juventus trattiene il colombiano? Il colombiano è stato un perno fondamentale del club bianconero nella scorsa stagione, risultato decisivo in molte partite e spesso in ruolo non suo come quello di terzino.Va da sé che a Torino non vogliono privarsene e, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe tutto pronto per prolungare il rapporto ...

