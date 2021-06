Covid, l’impatto della pandemia sui numeri dell’INPS (Di mercoledì 30 giugno 2021) Pensioni “eliminate per decesso” e calo delle entrate contributive. Questo, come ha spiegato il presidente dell’INPS Pasquale Tridico nel corso dell’audizione presso la Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, l’impatto del Covid-19 sull’Istituto che nel 2020 ha registrato un rosso da oltre 25 miliardi. Una pressione sul bilancio dell’INPS che dovrebbe cominciare a ridursi già quest’anno scendendo, secondo le previsioni , a -21,2 miliardi per poi scendere a -15,7 miliardi nel 2022 e a -7,5 miliardi nel 2026. PENSIONI ELIMINATE PER ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 giugno 2021) Pensioni “eliminate per decesso” e calo delle entrate contributive. Questo, come ha spiegato il presidentePasquale Tridico nel corso dell’audizione presso la Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale,del-19 sull’Istituto che nel 2020 ha registrato un rosso da oltre 25 miliardi. Una pressione sul bilancioche dovrebbe cominciare a ridursi già quest’anno scendendo, secondo le previsioni , a -21,2 miliardi per poi scendere a -15,7 miliardi nel 2022 e a -7,5 miliardi nel 2026. PENSIONI ELIMINATE PER ...

Advertising

OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: L'impatto del Covid sul turismo supera i 4.000 miliardi di dollari. Rapporto dell'Organizzazione… - lazialeantifa : @mdimagritt Il problema è che non ha un impatto immediato sul pubblico come il covid. La stragrande maggioranza cre… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: L'impatto del Covid sul turismo supera i 4.000 miliardi di dollari. Rapporto dell'Organizzazione mondiale del turismo del… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: L'impatto del Covid sul turismo supera i 4.000 miliardi di dollari. Rapporto dell'Organizzazione mondiale del turismo del… - fisco24_info : L'impatto del Covid sul turismo supera i 4.000 miliardi: Rapporto Onu: 'Promuovere vaccinazioni per riavviare setto… -