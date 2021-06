Concorso straordinario, Anief ribadisce i ricorsi per tutti gli esclusi per rispettare norme UE (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – In questi giorni arrivano migliaia di denunce sul nuovo Concorso straordinario. Un assurdo, perché su 32 posti banditi e 60mila candidati, non riusciranno ad avere il ruolo più di 15mila. Lo ricorda il Presidente dell’Anief Marcello Pacifico, spiegando che ciò avviene nonostante le prove siano state allargate a tutti gli idonei. “Questo succede nonostante queste queste prove – spiega il sindacalista – siano nate con la consapevolezza di ottemperare a quello che ci chiedeva l’Europa, in materia di assorbimento dei precari. Purtroppo non è stato così, perché i quiz consistevano in domande a risposta aperta da ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – In questi giorni arrivano migliaia di denunce sul nuovo. Un assurdo, perché su 32 posti banditi e 60mila candidati, non riusciranno ad avere il ruolo più di 15mila. Lo ricorda il Presidente dell’Marcello Pacifico, spiegando che ciò avviene nonostante le prove siano state allargate agli idonei. “Questo succede nonostante queste queste prove – spiega il sindacalista – siano nate con la consapevolezza di ottemperare a quello che ci chiedeva l’Europa, in materia di assorbimento dei precari. Purtroppo non è stato così, perché i quiz consistevano in domande a risposta aperta da ...

