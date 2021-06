Chi è Giulia Mastrantoni | Da Uomini e Donne a Temptation Island

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 30 giugno 2021)si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo prendendo parte alla trasmissione televisiva. Qui la dama è arrivata nel parterre femminile del trono Over per conoscere il cavaliere campano, Michele Dentice ma con la sua bellezza mediterranea ha immediatamente attirato le attenzioni degli altri partecipanti maschili nonché del pubblico da casa. L’esperienza dinon ha però dato i frutti sperati e la ragazza nel 2021 è entrata a far parte del cast delle single tentatrici ...