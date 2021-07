C’è anche Antonio Banderas nella miniserie sul Mostro di Firenze (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Foto: Wikipedia)È in arrivo una produzione televisiva dedicata a una delle pagine più sanguinose e inquietanti della cronaca nera italiana: il caso del Mostro di Firenze. Questo è il nome con cui i giornali si sono riferiti all’ipotetico autore di sette duplici omicidi commessi fra la metà degli anni ’70 e la metà degli ’80 (e probabilmente un altro del 1968) nella provincia di Firenze, per i quali sono stati poi condannati Mario Vanni e Giancarlo Lotti, oltre a Pietro Pacciani, morto prima del processo. Ora la vicenda sarà al centro di una miniserie tratta dal libro del 2008 The Monster of Florence: A ... Leggi su wired (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Foto: Wikipedia)È in arrivo una produzione televisiva dedicata a una delle pagine più sanguinose e inquietanti della cronaca nera italiana: il caso deldi. Questo è il nome con cui i giornali si sono riferiti all’ipotetico autore di sette duplici omicidi commessi fra la metà degli anni ’70 e la metà degli ’80 (e probabilmente un altro del 1968)provincia di, per i quali sono stati poi condannati Mario Vanni e Giancarlo Lotti, oltre a Pietro Pacciani, morto prima del processo. Ora la vicenda sarà al centro di unatratta dal libro del 2008 The Monster of Florence: A ...

