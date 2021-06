Alessia Marcuzzi lascia Mediaset (Di mercoledì 30 giugno 2021) Decisione improvvisa e inaspettata di Alessia Marcuzzi. La conduttrice comunica sul suo profilo Instagram di aver rassegnato le sue dimissioni Da oggi non è più una conduttrice di Mediaset, dal momento che non si rispecchiava più in quello che le veniva proposto a livello di programmi. Per lei inizia una nuova vita… .dopo 25 anni di onorato servizio, la conduttrice ha deciso di “Riflessione“, allontanandosi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 30 giugno 2021) Decisione improvvisa e inaspettata di. La conduttrice comunica sul suo profilo Instagram di aver rassegnato le sue dimissioni Da oggi non è più una conduttrice di, dal momento che non si rispecchiava più in quello che le veniva proposto a livello di programmi. Per lei inizia una nuova vita… .dopo 25 anni di onorato servizio, la conduttrice ha deciso di “Riflessione“, allontanandosi Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

trash_italiano : ?? Alessia Marcuzzi lascia Mediaset - doubleG____ : molto molto apprezzabile l'onestà di Alessia Marcuzzi, ora come ora ci vuole coraggio anche per essere fedeli a se stessi. - cmqgloria : il fatto che mediaset abbia tenuto l’elfo e non alessia marcuzzi . . . - LaGio___ : Immaginate gestire una rete televisiva e preferire Alfonso Signorini ad Alessia Marcuzzi - zazoomblog : Alessia Marcuzzi lascia Mediaset: il comunicato ufficiale - #Alessia #Marcuzzi #lascia #Mediaset: -