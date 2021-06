Wimbledon, niente da fare per Musetti: al secondo turno ci va Hurcacz (Di martedì 29 giugno 2021) Dopo Jannik Sinner nella giornata di ieri esce di scena al primo turno di Wimbledon anche Lorenzo Musetti. Il giovane carrarino, in un’altra giornata in cui la pioggia è stata assoluta protagonista, si è arreso in tre set contro il gigante polacco Hubert Hurcacz. Esordio amaro ai Championships per l’azzurrino Non ce l’ha fatta Lorenzo Musetti nel suo incontro di primo turno a Wimbledon. L’italiano, alla prima partecipazione in carriera nel main draw di un torneo ATP sull’erba, era chiamato ad una vera e propria impresa contro Hubert Hurcacz, numero ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 29 giugno 2021) Dopo Jannik Sinner nella giornata di ieri esce di scena al primodianche Lorenzo. Il giovane carrarino, in un’altra giornata in cui la pioggia è stata assoluta protagonista, si è arreso in tre set contro il gigante polacco Hubert. Esordio amaro ai Championships per l’azzurrino Non ce l’ha fatta Lorenzonel suo incontro di primo. L’italiano, alla prima partecipazione in carriera nel main draw di un torneo ATP sull’erba, era chiamato ad una vera e propria impresa contro Hubert, numero ...

