Wimbledon Day 2, Serena Williams si ritira. Federer al secondo turno (Di martedì 29 giugno 2021) Piove anche oggi all'All England Club, forse per ritardare la brutta notizia di giornata: la regina del torneo Serena Williams si ritira per infortunio. La maledizione Slam continua: la ex numero 1 del mondo che tante pagine ha scritto nella storia di questo sport e di questo torneo era sul centrale contro la Sasnovich quando ha dovuto ritirarsi sul 3-3. Esce dal campo in lacrime probabilmente per un infortunio muscolare tra gli applausi scroscianti e di sostegno del pubblico. Si rimanda l'appuntamento con il 24° titolo dello slam, record detenuto prima dell'era Open da Margaret Court. Federer al ...

