Viareggio, 12 anni fa la strage in cui morirono 32 persone (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono passati dodici anni dalla strage di Viareggio del 29 giugno 2009 (FOTO), nella quale morirono 32 persone a seguito dell'esplosione di un treno merci che trasportava cisterne di gpl nei pressi della stazione toscana. Numerose le iniziative in programma nella giornata di oggi, dopo che lo scorso anno - a causa dell'emergenza Covid - non furono possibili manifestazioni pubbliche. La commemorazione delle vittime Alle 11 di questa mattina, al cimitero della Misericordia dove sono sepolte molte delle vittime del disastro ferroviario, si è tenuta la messa del vescovo di Lucca e Viareggio, ...

