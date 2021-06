'Switch Pro dovrà essere più potente o Switch diventerà un altro 3DS fuori dal mondo reale' (Di martedì 29 giugno 2021) Larian Studios che attualmente sta lavorando a Baldur's Gate 3, ha parlato durante un'intervista anche di Nintendo Switch Pro. Il team non ha detto espressamente se Switch Pro esiste o meno, tuttavia ha detto la sua riguardo un eventuale aggiornamento dell'hardware. "Non abbiamo idea di cosa stia facendo Nintendo e se lo sapessimo non potremmo nemmeno dirlo" ha dichiarato lo studio. "Ma quando la società ci ha chiesto un feedback come sviluppatori abbiamo detto loro molto chiaramente: o portano un hardware con più potenza e memoria, o Switch diventerà un nuovo 3DS". Lo ... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 giugno 2021) Larian Studios che attualmente sta lavorando a Baldur's Gate 3, ha parlato durante un'intervista anche di NintendoPro. Il team non ha detto espressamente sePro esiste o meno, tuttavia ha detto la sua riguardo un eventuale aggiornamento dell'hardware. "Non abbiamo idea di cosa stia facendo Nintendo e se lo sapessimo non potremmo nemmeno dirlo" ha dichiarato lo studio. "Ma quando la società ci ha chiesto un feedback come sviluppatori abbiamo detto loro molto chiaramente: o portano un hardware con più potenza e memoria, oun nuovo 3DS". Lo ...

