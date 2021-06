Sogno la toga | ma le prove del concorso ora durano meno E io | disabile | mi sento esclusa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 giugno 2021) di Annarita Sirignano Mi chiamo Annarita, ho 30 anni, sono laureata in giurisprudenza a pieni voti e abilitata all’esercizio della professione forense. Da circa cinque anni, trascorro gran parte delle mie giornate sui libri, studiando per ilin magistratura. Tra i miei mille “difetti”, ho una disabilità motoria dovuta a un errore medico occorso durante il parto. La mia vita non è mai stata facile: non ho equilibrio, non riesco a deambulare senza ausili e ho dovuto faticare persino per poter svolgere in autonomia azioni quotidiane. Spesso, poi, ho vissuto sulla mia pelle il peso delle barriere, tanto architettoniche quanto – ahimè – mentali. Una volta, durante ...