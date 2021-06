Sky, “Calciomercato – L’Originale”: trattative ed Euro 2020 si intrecciano (Di martedì 29 giugno 2021) Estate è sinonimo di Calciomercato, uno dei momenti preferiti dai tiffosi che non vedono l’ora di conoscere qual possono essere i rinforzi che possono arrivare nella squadra del cuore. E tra le trasmissioni più autorevoli negli aggiornamenti c’è certamente “Calciomercato – L’Originale”, in onda anche quest’anno su Sky, con il trio ormai consolidato composto da L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 29 giugno 2021) Estate è sinonimo di, uno dei momenti preferiti dai tiffosi che non vedono l’ora di conoscere qual possono essere i rinforzi che possono arrivare nella squadra del cuore. E tra le trasmissioni più autorevoli negli aggiornamenti c’è certamente “”, in onda anche quest’anno su Sky, con il trio ormai consolidato composto da L'articolo

Advertising

SkySport : Fiorentina, addio a Ribery: contratto non rinnovato. In entrata piace Maggiore #SkySport #SkyCalciomercato #Ribery… - SkySport : Xhaka strizza l'occhio alla Roma: 'Perché non imparare anche l'italiano?' #SkySport #SkyEuro2020 #EURO2020 #Xhaka - SkySport : Milan, le idee per sostituire Calhanoglu: piacciono Ziyech e Ilicic. Le news di mercato #SkyCalciomercato… - angeloinitaly : RT @SOSFanta: ?????? Sky: 'Offerta al #Milan per #Pobega: affare alla #Pessina, adesso...' ? - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?????? Sky: 'Offerta al #Milan per #Pobega: affare alla #Pessina, adesso...' ? -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Calciomercato Ecoevents. E' di Coriano l'azienda che certifica gli eventi "green" nello sport Anche la mostra "Colpi da Maestro: 70 anni di storia del Calciomercato", allestita nel Parco ... con protagonisti insieme al Vice Direttore di Sky Sport, Matteo Marani, e al Presidente della Regione ...

L'apertura del calciomercato a Rimini: l'evento promuove anche la sostenibilità nello sport Anche la mostra 'Colpi da Maestro: 70 anni di storia del Calciomercato', allestita nel Parco ... con protagonisti insieme al Vice Direttore di Sky Sport, Matteo Marani, e al Presidente della Regione ...

Calciomercato, news e trattative di oggi LIVE Sky Sport Inter, Kolarov rinnova fino al 2022: si dimezzerà l’ingaggio Aleksandar Kolarov sarà un giocatore dell'Inter anche per la prossima stagione. Il difensore infatti ha raggiunto un accordo con i nerazzurri per un rinnovo di contratto valido fino al 2022: il 35enne ...

Genoa, trattativa per il ritorno di Perotti. Le news di calciomercato Sette anni fa era stato proprio il Genoa a portarlo in Italia, ora ci riprova. Diego Perotti è di proprietà del Fenerbahace, ha un contratto in scadenza nel 2022 e i rossoblù stanno lavorando al suo r ...

Anche la mostra "Colpi da Maestro: 70 anni di storia del", allestita nel Parco ... con protagonisti insieme al Vice Direttore diSport, Matteo Marani, e al Presidente della Regione ...Anche la mostra 'Colpi da Maestro: 70 anni di storia del', allestita nel Parco ... con protagonisti insieme al Vice Direttore diSport, Matteo Marani, e al Presidente della Regione ...Aleksandar Kolarov sarà un giocatore dell'Inter anche per la prossima stagione. Il difensore infatti ha raggiunto un accordo con i nerazzurri per un rinnovo di contratto valido fino al 2022: il 35enne ...Sette anni fa era stato proprio il Genoa a portarlo in Italia, ora ci riprova. Diego Perotti è di proprietà del Fenerbahace, ha un contratto in scadenza nel 2022 e i rossoblù stanno lavorando al suo r ...