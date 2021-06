Sculacciare i figli fa male | i risultati di una ricerca

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 29 giugno 2021) La “sculacciata”, e più in generale le punizioni fisiche, non sembrano affatto migliorare il comportamento dei bambini. Quella che può sembrare una nozione ormai assodata è ora scientificamente provata in una revisione di 69 studi effettuati in Paesi come Stati Uniti, Canada, Cina, Colombia, Grecia, Giappone, Svizzera, Turchia e Regno Unito. La recensione, pubblicata lunedì sulla rivista Lancet, ha fatto emergere che punizioni corporali come appunto la sculacciata sono “dannosi per lo sviluppo e il benessere dei bambini”. LEGGI ANCHE => Ottimiper il nuovo vaccino per combattere i tumori al cervello: lapubblicata su ...