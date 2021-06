San Giovanni Rotondo, in auto con un chilo di cocaina: presa una donna (Di martedì 29 giugno 2021) San Giovanni Rotondo - Un chilo di cocaina nel vano portaoggetti dell'auto. E per una 43enne, già conosciuta dalle forze dell'ordine, si sono aperte le porte del carcere. D. M. N. è stata arrestata ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 29 giugno 2021) San- Undinel vano portaoggetti dell'. E per una 43enne, già conosciuta dalle forze dell'ordine, si sono aperte le porte del carcere. D. M. N. è stata arrestata ...

Ultime Notizie dalla rete : San Giovanni San Giovanni Rotondo: trovata in possesso di un chilo di cocaina, arrestata 43enne Carabinieri Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Giovanni Rotondo, hanno arrestato D. M. N. 43enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, nel corso di opportuni ...

