Samantha De Grenet, finalmente l’ottima notizia: poi in costume è pazzesca (Di martedì 29 giugno 2021) Un’ottima notizia per Samantha De Grenet. La showgirl si mostra in costume spensierata, con il mare alle spalle: “finalmente libera” Così come su Instagram aveva annunciato la lesione al menisco… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 29 giugno 2021) Un’ottimaperDe. La showgirl si mostra inspensierata, con il mare alle spalle: “libera” Così come su Instagram aveva annunciato la lesione al menisco… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

PasqualeMarro : #SamanthaDeGrenet: “aveva paura di…” - lactosefree96 : @ellev___ 9 novembre (quelli che ricordo e sono abbastanza cringe tra l’altro ahahahha) Patrizia de Balck, Lisa Fu… - lostjnpieces : @Games18Video @milfsl0v3r scusami ma Stefania non ha mai messo in mezzo il suo essere madre, perché vi improvvisate… - Il_Jordy : Con il commento a Samantha De grenet ho la certezza al 100% che Dayane le parole I love you /Ti amo le usa per le s… - Roberta20797187 : RT @miogenerissimo_: Comunque anche Samantha De Grenet ha postato la canzone nelle storie mentre faceva il laser ????#prelemi -