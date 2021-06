Salerno e Dante | un rapporto tutto da scoprire

(Di mercoledì 30 giugno 2021) di Olga Chieffi Ieri mattina, avrebbe dovuto esserci anche Federico Sanguineti, docente di filologiasca del nostro ateneo, all’inaugurazione della piazzetta sul Lungomare dedicata aAlighieri, il quale, ci è stato sottratto da improcrastinabili impegni universitari, ma non ha, certamente, inteso eludere le nostre semplici domande, atte a intrecciare un immaginario filo rosso trae il poeta. Quale può essere il legame trae la nostra città? “ Prima didirei che, come appartenente all’arte dei medici e degli speziali, direttamente o indirettamentenon ...

sommopoeta1265 : Salerno ha la sua piazza ‘#DanteAlighieri’ - DivinaCommediaQ : RT @radioalfa: Salerno, intitolata una piazza a Dante Alighieri - radioalfa : Salerno, intitolata una piazza a Dante Alighieri - DivinaCommediaQ : RT @salernonotizie: Salerno ha la sua piazza ‘Dante Alighieri’ - salernonotizie : Salerno ha la sua piazza ‘Dante Alighieri’ -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno Dante

di Erika Noschese La Lega tace, il centrodestra sbaglia. A poche ore dall'annuncio - appello del consigliere comunale della LegaSantoro di sostenere la candidatura a sindaco del consigliere uscente, presidente della commissione Trasparenza e leader de La Nostra Libertà Antonio Cammarota, a creare altro ...... sosteneva pubblicamente le 'ragioni' dello spostamento del porto commerciale diin tutt'... Si lancia il sasso, infatti, in casa Lega: tramite la pagina Facebook del giovaneSantoro si ...StampaSgomento, rabbia e disperazione a Salerno per l’improvvisa scomparsa di un ragazzo di soli 30 anni. Gianluigi Di Maio è morto a quanto sembra per un’ embolia polmonare, ma al momento solo solo i ...StampaIo ho sempre detto che la Salernitana ha conquistato sul campo la serie A, metaforicamente e praticamente, e sul campo va contesa questa vittoria. Noi dobbiamo essere, eventualmente, sconfitti s ...