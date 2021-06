Niente Samsung Galaxy Z Flip Lite, per il momento in ghiacci (Di martedì 29 giugno 2021) In molti ci avevate sperato, ma il Samsung Galaxy Z Flip Lite potrebbe non arrivare per via della crisi mondiale dei semiconduttori, che avrebbe costretto il colosso di Seul a compiere delle scelte ben precise circa i prodotti da lanciare (lo stesso è accaduto per il Samsung Galaxy S21 Fan Edition, che sarebbe dovuto arrivare ad agosto, ed invece è stato posticipato, se tutto andrà bene, ad ottobre). Ross Young ha riportato la notizia relativa al Samsung Galaxy Z Flip Lite, che avrebbe dovuto mantenere il prezzo più ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 giugno 2021) In molti ci avevate sperato, ma ilpotrebbe non arrivare per via della crisi mondiale dei semiconduttori, che avrebbe costretto il colosso di Seul a compiere delle scelte ben precise circa i prodotti da lanciare (lo stesso è accaduto per ilS21 Fan Edition, che sarebbe dovuto arrivare ad agosto, ed invece è stato posticipato, se tutto andrà bene, ad ottobre). Ross Young ha riportato la notizia relativa al, che avrebbe dovuto mantenere il prezzo più ...

