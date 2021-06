Napoli, multe “pazze” nel Centro storico: confronto in commissione Mobilità sulla delibera di Giunta (Di martedì 29 giugno 2021) Comune di Napoli: confronto in commissione Mobilità sulla delibera riguardante le circa 200mila multe comminate a cittadini ignari nelle aree pedonali del Centro storico tra giugno e ottobre 2020. Dopo l’approvazione da parte della Giunta comunale, lo scorso 9 giugno, della delibera numero 234 relativa alle problematiche relative alle multe elevate nelle aree pedonali provvisorie Leggi su 2anews (Di martedì 29 giugno 2021) Comune diinriguardante le circa 200milacomminate a cittadini ignari nelle aree pedonali deltra giugno e ottobre 2020. Dopo l’approvazione da parte dellacomunale, lo scorso 9 giugno, dellanumero 234 relativa alle problematiche relative alleelevate nelle aree pedonali provvisorie

