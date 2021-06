Mr Wrong – Lezioni d’amore è un flop: Mediaset cancella la soap di Can Yaman? (Di martedì 29 giugno 2021) Dal 31 maggio 2021 sta andando in onda la nuova serie turca con Can Yaman. Si chiama Mr Wrong – Lezioni d’amore e non sta entusiasmando i telespettatori. Non a caso, la soap opera sta perdendo telespettatori di puntata in puntata segno che l’attore non è più seguito come una volta. Sul web, d’altronde, sono in molti a criticare la banalità della trama. Altri, invece, si sono semplicemente allontanati dal sex symbol che pare aver finito il suo periodo d’oro da quando si è fidanzato. Mr Wrong – Lezioni d’amore: ascolti sempre più bassi Si sta ripetendo ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 29 giugno 2021) Dal 31 maggio 2021 sta andando in onda la nuova serie turca con Can. Si chiama Mre non sta entusiasmando i telespettatori. Non a caso, laopera sta perdendo telespettatori di puntata in puntata segno che l’attore non è più seguito come una volta. Sul web, d’altronde, sono in molti a criticare la banalità della trama. Altri, invece, si sono semplicemente allontanati dal sex symbol che pare aver finito il suo periodo d’oro da quando si è fidanzato. Mr: ascolti sempre più bassi Si sta ripetendo ...

Advertising

LinkaTv : E' iniziato Mr Wrong - Lezioni d'amore - P su #canale5 Clicca qui per classifica tweet: - infoitcultura : Ascolti tv 28 giugno 2021: Europei 2021 Francia-Svizzera (35.89%), Mr Wrong Lezioni d’amore (8.6%) | Dati Auditel - tuttotv_info : La prossima settimana, l'unico appuntamento con #MrWrong - #LezioniDAmore è per martedì 6 luglio in PRIMA SERATA… - tuttotv_info : Mr. Wrong – Lezioni d’amore, le trame di martedì 6 luglio 2021 (prima serata) - BadorreyMar : RT @CClub1989: Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha ottenuto 1.847.000 spettatori con il 16.44% di share Sera Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha raccol… -